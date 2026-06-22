Dörtyol'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

22.06.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evdeki tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişiyi yaraladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesi'nde, S.K'nin evine gelen Ç.T. ve N.Ç. ile ev sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.K, yanında bulunan tabancayla Ç.T. ve N.Ç'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ç.T. ve N.Ç. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Dörtyol, Güncel, Kavga, Yaşam, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı

23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:56
Sözleri infial yaratmıştı Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 23:22:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dörtyol'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.