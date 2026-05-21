Dörtyol\'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Mehmet Yelkeser idaresindeki 80 ADV 159 plakalı traktör, Yeşilköy Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş dere yatağına devrildi.
Yelkeser'in traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yelkeser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
