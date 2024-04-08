Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Türk sağlıkçılar ve Büyükelçilik mensuplarıyla iftar yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği mensupları ve Türk sağlıkçılar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde birlikte iftar yaptı. Türk sağlıkçılar, Kırgızistan'da geçirdikleri ramazanın keyifli ve maneviyatı güzel olduğunu belirtirken, hastanede çalışanlar kendilerini gurbette hissettirmedikleri için Kırgızistan halkına teşekkür etti.