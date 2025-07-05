Dörtyol'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Dörtyol'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

05.07.2025 13:03
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Dörtyol'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 5,300 vatandaş tahliye edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kırmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

"Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, dün 16.30 sularında ilçede başlayan orman yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yer yer rüzgarın da şiddetiyle dün yangının farklı taraflara yöneldiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Geceden bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu çok şükür şu an itibarıyla yangın kısmen kontrol altına alınmış, ateşin enerjisi düşmüş, yer yer de soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir. Bu yangında şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, diğer taraftan 440'tan fazla aracımız ve 1200'den fazla da personelimiz görev almıştır. Tabii yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8, Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Şu ana kadar 1980 hane boşaltılmış, yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımız da tahliye edilmiştir."

Masatlı, tahliye edilen vatandaşlar için Kredi ve Yurtlar Kurumunun açıldığını ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

"Yangının bundan sonra ilerleme durumu söz konusu değildir"

Yangın nedeniyle 20 vatandaşın dumandan etkilendiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar da vatandaşlarımızda herhangi bir sağlık sorunu söz konusu değildir. Dün de ifade etmiştim, özellikle son 4-5 gündür hem şehrimizde bu ikinci yangın oldu, diğer taraftan da rüzgarın şiddeti ve kararsız hareketlerinden dolayı yer yer sorunlar yaşadık ama şu an almış olduğumuz meteorolojik veriler çerçevesinde rüzgarın daha kararlı hareket edeceği yönünde öngörümüz vardır. Biz tabii özellikle geceleyin sabaha kadar yangının önünün alınması noktasında iş makinelerimizle beraber bu çetin coğrafyada, topografyada önemli çalışmalar yapılmıştır. Yani şunu özellikle ifade edebiliriz, olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan sonra ilerleme durumu söz konusu değildir."

Vali Masatlı, yangının söndürülmesinde destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Doğru bilgilendirme konusunda basın mensuplarının önemli görev üstlendiğini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız. Basın mensuplarımıza da doğru bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü yer yer sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında olmayan şeylerin gösterildiğini maalesef görmüş olduk."

Vali Masatlı, yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve jandarmanın gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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