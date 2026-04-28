Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doruk Madencilik işçileri anlaşmayla kazandı: '86 milyonun yanımızda olduğunu gördük'

28.04.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük hakları talebiyle Ankara'da başlattığı eylem, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı. İşçiler, üç bakanlığın garantörlüğünde varılan uzlaşma ile açlık grevini sonlandırdı.

Doruk Madencilik işçileri, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi için Ankara'da başlattıkları açlık grevini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın garantörlüğünde varılan uzlaşma ile sonlandırdı. İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Mert Batur ve maden işçileri katıldı.

Anlaşmanın ardından düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Gökay Çakır, 'Biz 150 işçiyiz ama 86 milyonun yanımızda olduğunu gördük' dedi. Başaran Aksu, direnişin toplumsal bir mesaj taşıdığını belirterek, 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' ifadelerini kullandı. Avukat Mert Batur ise işçilerin tüm taleplerinin kabul edildiğini, ödenmeyen ücretlerin ödeneceğini ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 00:42:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.