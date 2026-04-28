Doruk Madencilik işçileri anlaşmayla kazandı: '86 milyonun yanımızda olduğunu gördük'

Doruk Madencilik işçileri, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi için Ankara'da başlattıkları açlık grevini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın garantörlüğünde varılan uzlaşma ile sonlandırdı. İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Mert Batur ve maden işçileri katıldı.

Anlaşmanın ardından düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Gökay Çakır, 'Biz 150 işçiyiz ama 86 milyonun yanımızda olduğunu gördük' dedi. Başaran Aksu, direnişin toplumsal bir mesaj taşıdığını belirterek, 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' ifadelerini kullandı. Avukat Mert Batur ise işçilerin tüm taleplerinin kabul edildiğini, ödenmeyen ücretlerin ödeneceğini ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasının sona erdiğini duyurdu.