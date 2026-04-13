Doruk Madencilik İşçileri İçin Mücadele - Son Dakika
Doruk Madencilik İşçileri İçin Mücadele

13.04.2026 23:30
İskender Bayhan, Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve tazminat taleplerini destekledi.

(ANKARA) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Doruk Madencilik işçilerinin talepleri somut ve haklıdır: Ödenmeyen maaşlar ödensin, tazminatlar verilsin, ücretsiz izin dayatması kaldırılsın, işten atılanlar geri alınsın, iş güvencesi sağlansın. Buradan çağrımızdır: Tüm işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara ve halkımıza… Bu mücadeleyi büyütelim, bu yürüyüşü sahiplenelim, bu sömürü düzenine karşı omuz omuza duralım, birlikte mücadele edelim" dedi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te aylardır ücretlerini alamayan işçilerin madenden başlattıkları Ankara yürüyüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Bayhan, açıklamasında şunları söyledi:

"2016 yılında maden TMSF'ye devredildiğinde saray yetkilileri işçilere 'devlet güvencesi var, hak kaybı olmayacak' dediler. Ancak o günden sonra işçiler maaşlarını alamadı, tazminatları birikti. Maden, 2022 yılı ocak ayında Yıldızlar SSS Holding'e devredildiğinde de aynı sözler verildi. 'Üretim başlayacak, işçiler mağdur edilmeyecek, alacaklar ödenecek' denildi. Ama ne oldu? Bu sözlerin de hiçbiri tutulmadı."

2023, 2024 ve 2025 yılları boyunca işçiler defalarca eylem yaptı. Maden ocağına kapandılar; yetmedi, Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Biz de gerek maden ocağında gerekse Ankara'da, holding önünde yaptıkları eylemlerde Eskişehir ve Ankara il örgütlerimizle birlikte işçilerin yanında olduk. Meclis'te Doruk Madencilik işçilerinin yaşadığı hak gasplarını gündeme taşıdık, defalarca başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere soru önergeleri verdik. Ancak tüm bu çağrılara rağmen ne Çalışma Bakanlığı somut bir adım attı ne de verilen sözler yerine getirildi. Çalışma Bakanlığı nerede? İşçiler aylarca maaş alamazken sen ne yaptın? İşçiler ücretsiz izne zorlanırken neredeydin? Sendikal haklar engellenirken, iş cinayetleri yaşanırken neredesin?

Sadece Doruk Madencilik'te değil; Elazığ'da, Gümüşhane'de, Kütahya'da, Söğüt'te, Türkiye'nin dört bir yanındaki madenlerde çalışan binlerce işçi aynı sömürü ve adaletsizlikle karşı karşıya. İşçiler aylarca maaş alamıyor, yıllardır tazminatları ödenmiyor, mahkemeleri kazansalar bile haklarını tahsil edemiyorlar. Bu düzen yalnızca işçilerin haklarını değil, hayatlarını da alıyor. Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmıyor. Kapısında bir ambulans dahi bulunmayan Doruk Madencilik'te her yıl işçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor.

Bu holdingin sahipleri kimden güç alıyor? Açık konuşalım: Sömürücülerin Saray iktidarından, Erdoğan-Şimşek programından, Çalışma Bakanlığı'ndan ve sermayenin emrinde hizmet veren yargıdan güç alıyorlar. ve çuvaldızı şimdi biraz da kendimize batıralım. İşçi sınıfının birliğinin, mücadelesinin ve dayanışmasının yeteri kadar büyük ve kuvvetli olmamasından güç alıyorlar. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri somut ve haklıdır: Ödenmeyen maaşlar ödensin, tazminatlar verilsin, ücretsiz izin dayatması kaldırılsın, işten atılanlar geri alınsın, iş güvencesi sağlansın. Buradan çağrımızdır: Tüm işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara ve halkımıza… Bu mücadeleyi büyütelim, bu yürüyüşü sahiplenelim, bu sömürü düzenine karşı omuz omuza duralım, birlikte mücadele edelim."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Doruk Madencilik İşçileri İçin Mücadele - Son Dakika

SON DAKİKA: Doruk Madencilik İşçileri İçin Mücadele - Son Dakika
