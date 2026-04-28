Alacaklarının ödenmesi talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda dokuz gündür açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı. İşçilerle işveren heyeti bugün İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin çoğunun maaşlarının yattığını, 15 günlük süre istediklerini ve bu sürenin garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü'nün üstlendiğini söyledi. Anlaşmanın sadece maaşları değil, tazminat ve özlük haklarını da kapsadığını belirtti.

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise taleplerin tamamının kabul edildiğini, hiçbir işçinin dışarıda bırakılmadığını ve 15 gün sonunda üç bakan yardımcısının huzurunda ödemelerin kontrol edileceğini açıkladı. Ayrıca, direnişin zaferle sonuçlandığını vurguladı.