Doruk Madencilik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı - Son Dakika
Doruk Madencilik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı

28.04.2026 19:30
Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve dokuz gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda işverenle anlaşarak eylemi sonlandırdı.

Alacaklarının ödenmesi talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda dokuz gündür açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı. İşçilerle işveren heyeti bugün İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin çoğunun maaşlarının yattığını, 15 günlük süre istediklerini ve bu sürenin garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü'nün üstlendiğini söyledi. Anlaşmanın sadece maaşları değil, tazminat ve özlük haklarını da kapsadığını belirtti.

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise taleplerin tamamının kabul edildiğini, hiçbir işçinin dışarıda bırakılmadığını ve 15 gün sonunda üç bakan yardımcısının huzurunda ödemelerin kontrol edileceğini açıkladı. Ayrıca, direnişin zaferle sonuçlandığını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Advertisement
