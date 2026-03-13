Döşemealtı'nda Usulsüzlük Soruşturması: 2 Tutuklama

13.03.2026 23:38
Antalya'da usulsüzlük soruşturmasında 19 kişi gözaltına alındı, eski başkan Turgay Genç tutuklandı.

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Turgay Genç'in de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

