Döşemealtı'nda Yeni Spor Merkezi Hizmete Açıldı

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O da Arabistan yolcusu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'ne (ASFİM) bir yenisi daha eklendi. Döşemealtı ASFİM, "Sağlıklı yaşam için harekete geçin" sloganıyla hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla faaliyete geçirilen ASFİM'lere bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların talepleri sonrasında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yeni bir ASFİM açıldı. Kadın ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta ücretsiz hizmet vermeye başlayan Döşemealtı ASFİM'de pilates, step, aerobik, zumba, çocuk jimnastiği ve savunma sanatı dersleri yer alıyor.

Döşemealtı ASFİM'de 6 Ocak'ta başlayacak yeni sezon için de kayıtlar açıldı. Kayıtlar, 'genclikspor.antalya.bel.tr' adresinden çevrim içi olarak yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ASFİM Sorumlusu Selin Semiz, ilçeli vatandaşların yoğun isteği üzerine ilçeye yeni bir ASFİM kazandırıldığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Döşemealtı'ndaki vatandaşlarımızı, sağlıklı bir yaşam sürmek adına sporla buluşturuyoruz. ASFİM olarak sloganımız 'Sağlıklı yaşam için siz de harekete geçin'" dedi.

Pilates derslerine katılan Ayşe Kartal, "Uzun zamandır bekliyorduk. Haftanın iki günü buraya geliyorum, pilates dersi alıyorum. Burada beden sağlığı öncelikli dersler yapıyoruz. Sağlıklı ve zinde oluyoruz. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.