Döşemealtı'nda Yeni Spor Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Döşemealtı'nda Yeni Spor Merkezi Hizmete Açıldı

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde sağlıklı yaşam sloganıyla yeni bir Spor ve Fitness Merkezi (ASFİM) açtı. Merkez, kadın ve çocuklara yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz dersler sunarak vatandaşları sporla buluşturmayı hedefliyor.

03.01.2025 11:07  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'ne (ASFİM) bir yenisi daha eklendi. Döşemealtı ASFİM, "Sağlıklı yaşam için harekete geçin" sloganıyla hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla faaliyete geçirilen ASFİM'lere bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların talepleri sonrasında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yeni bir ASFİM açıldı. Kadın ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta ücretsiz hizmet vermeye başlayan Döşemealtı ASFİM'de pilates, step, aerobik, zumba, çocuk jimnastiği ve savunma sanatı dersleri yer alıyor.

Döşemealtı ASFİM'de 6 Ocak'ta başlayacak yeni sezon için de kayıtlar açıldı. Kayıtlar, 'genclikspor.antalya.bel.tr' adresinden çevrim içi olarak yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ASFİM Sorumlusu Selin Semiz, ilçeli vatandaşların yoğun isteği üzerine ilçeye yeni bir ASFİM kazandırıldığını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Döşemealtı'ndaki vatandaşlarımızı, sağlıklı bir yaşam sürmek adına sporla buluşturuyoruz. ASFİM olarak sloganımız 'Sağlıklı yaşam için siz de harekete geçin'" dedi.

Pilates derslerine katılan Ayşe Kartal, "Uzun zamandır bekliyorduk. Haftanın iki günü buraya geliyorum, pilates dersi alıyorum. Burada beden sağlığı öncelikli dersler yapıyoruz. Sağlıklı ve zinde oluyoruz. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Döşemealtı, Antalya, Sağlık, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda Yeni Spor Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: Döşemealtı'nda Yeni Spor Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.