Dostluk için Pedal Çevirildi - Son Dakika
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Dostluk için Pedal Çevirildi

Dostluk için Pedal Çevirildi
29.06.2026 13:20
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Edremit'te düzenlenen bisiklet etkinliği, Türkiye ve Yunanistan'dan katılımcıları bir araya getirdi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi, "İki Yaka El Ele 2. Dostluk ve Dayanışma Sürüşü" kapsamında, Türkiye ve Yunanistan'dan gelen bisiklet tutkunlarını ağırladı.

Bu yıl uluslararası boyuta taşınan organizasyona, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan (Lesvos) gelen 13 bisikletçinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda sporcu katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, dostluk ve dayanışma mesajları verildi.

Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği'nin katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda her seviyeden bisikletçinin katılımına olanak sağlamak amacıyla başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere 3 farklı parkur oluşturuldu.

Etkinliğin en dikkat çekici bölümünü ise Kazdağları parkurunda pedal çeviren performans grubu oluşturdu. "Bin pınarlı Kazdağları"nın zorlu orman yollarında sınırlarını zorlayan bisikletçiler, bölgenin eşsiz doğasında hem adrenalin yaşadı hem de kaynak sularında yüzerek serinledi.

Saha organizasyonunda ise Edremit Körfezi Bisiklet Platformu, Susurluk Bisiklet Platformu ve Bisikletce ailesi gönüllüleri görev alarak etkinliğin kusursuz işlemesini sağladı.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan organizasyon sorumluları, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Pedallarımız bu kez yalnızca yolları aşmak için değil; dostluğu, kardeşliği ve kültürel paylaşımı büyütmek için döndü. Midilli'den gelen dostlarımızla sadece kilometreleri değil, gönülleri de birleştirdik. Hiçbir karşılık beklemeden zamanını ve yüreğini ortaya koyan tüm gönüllülerimize, destek veren kurumlarımıza ve pedal çeviren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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