Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı!

FATİH'te motosikletli 2 şüpheli, bir döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Şüpheliler, olay sonrasında buluştukları bir kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 31 Temmuz'da Mesihpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokak üzerindeki döviz bürosunun önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Dükkanın kapalı olması sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı olayda, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden motosikleti kullandığı belirlenen T.M.A., Güngören ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. T.M.A.'nın evinde yapılan aradama, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Motosikletin arkasında olan U.B. ve saldırı sonrasında buluştukları U.Ü.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.