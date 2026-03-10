Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı

Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı
10.03.2026 11:51
Fatih'te maskeli bir şüpheli döviz bürosuna saldırdı, V.G. Sancaktepe'de yakalandı.

FATİH'te yüzü maskeli bir şüpheli döviz bürosuna silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri şüpheli V.G.'yi (24) Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir şüpheli içeri girerek iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği silahla, çalışanın bulunduğu bölüme doğru ateş açtı ardından da olay yerinden kaçtı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin V.G. (24) olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. V.G., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güvenlik, Saldırı, Finans, Güncel, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı - Son Dakika

12:12
SON DAKİKA: Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
