Down sendromlu bireylerin 'Polislik' hayalleri gerçek oldu
BİNGÖL - Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu bireyler, sembolik olarak bir günlüğüne polis oldu.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir çalışma yaptı. Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu bireylerin polislik hayallerini gerçekleştiren Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çocuklara üniforma giydirerek günlük yapılan uygulamalara götürdü.
İlk olarak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giden özel bireyler, burada polis ağabeyi ve ablalarıyla birlikte vatandaşların işlemini yaptı. Ardından uygulama noktasında araçları durduran down sendromlu bireyler kimlik kontrolü işlemlerini gerçekleştirdi. Daha sonra vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtan özel bireyler, son olarak Motosikletli Yunus Timleriyle de uygulama faaliyetlerine katıldı.
Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, çocukların unutulmaz bir geçirmesi için seferber olan başta İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan olmak üzere, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ile emniyet ailesine teşekkür etti.
Gerçekleşen faaliyetle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ise, "21 Mart Down Sendromu Gününde, toplumumuzun en renkli çiçekleri olan down sendromlu çocuklarımız karşılaştıkları zorluklara rağmen sevgi ve neşe dolu kalpleri ile bizlere ilham vermeye devam ediyor. Down sendromlu çocuklarımız kalplerindeki temiz inanç ile toplumumuzda herkesin eşit olduğu ve her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünyanın mümkün olduğu mesajını veriyor. Down sendromlu çocuklarımızın hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmelerini desteklemek, onlara inanmak ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.
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