Down Sendromlu Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Down Sendromlu Çocuklara Trafik Eğitimi

09.07.2026 16:33
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İlkadım Belediyesi, down sendromlu çocuklar için trafik eğitimi düzenledi; güvenli ulaşım bilinci kazandırıldı.

İlkadım Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi iş birliğinde down sendromlu çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, yıl boyunca ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

İlçe genelindeki okullardan düzenli olarak parka getirilen öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde hem yaya hem de sürücü olarak uymaları gereken temel trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Gerçek trafik ortamını yansıtan eğitim parkurunda gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanmaları hedeflenirken, güvenli ulaşım kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sağlanıyor.

Eğitimde çocuklar yaya geçitleri, trafik ışıkları, yön levhaları ve temel trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimliyor. Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesini amaçlayan etkinlikte, temel trafik kuralları uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Programa down sendromlu çocukların aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her çocuğumuz bizim için çok kıymetli ve her birinin eğitim süreçlerine katkı sunmayı görev biliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamalı trafik eğitimiyle down sendromlu evlatlarımızın hem eğlenmelerini hem de günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmelerini amaçladık. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. İlkadım Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların sosyal yaşama daha güçlü katılmalarını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika

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