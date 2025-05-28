Down Sendromlu Fatma ve Muhammet'ten Kur'an-ı Kerim Aşkı - Son Dakika
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Down Sendromlu Fatma ve Muhammet'ten Kur'an-ı Kerim Aşkı

28.05.2025 16:55
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Down sendromlu Fatma Kisha ve Muhammet Haktan, Erzurum'da Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim öğrenerek azimle engelleri aştılar. Fatma, hayalini Kur'an-ı Kerim öğretmeni olmak olarak belirtiyor, Muhammet ise öğrenmenin güzelliğinden bahsediyor.

Down sendromlu Fatma ve Muhammet'in Kur'an-ı Kerim aşkı engel tanımadı

Down sendromlu Fatma Kisha'nın en büyük hayali Kuran-ı Kerim öğretmeni olmak

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu Fatma Kisha ve Muhammet Haktan, azim ederek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi başardılar.

Fatma Kisha ve Muhammet Haktan Özkılıç, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu iki kursiyer. Onlar arkadaşları gibi gün içinde bir çok atölyede eğitim görüyor, etkinliklere katılıyor. Ama onların en çok sevdiği yer Kuran öğrenme odası. Merkez Müdürü Mahmut Temel, ailelerden gelen isteklere göre çalışmalar yapıldığını ve bu manada özel öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrettiklerini belirterek, "Müftülüğümüzün desteğiyle çalışmalar yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim eğitimimizde görme engelli öğrencilerimiz için kabartmalı eğitimler veriliyor. Elifbadan başlayan çocuklarımızdan, 17'si Kur'an okumayı öğrendi. Eğitimi tamamlayanlara kurs bitiminde sertifika veriyoruz. Okuma yazması dahi olmayan çocuklarımızdan Kur'an okumayı öğrenenler var. Down sendromlu Fatma Kisha ve Muhammet Haktan Özkılıç bu anlamda iki örnek öğrencimiz" şeklinde konuştu.

"Onların azmi hepimiz örnek"

Merkezde 4 yıldır Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak görev yapan Ayşe İclal Pınar, öğrencilerin engel durumlarına göre eğitim verdiğini dile getirerek, "Çocuklarımıza fiziksel ve zihinsel durumlarına göre eğitim yöntemi belirliyoruz. Birkaç kere okuttuğum veya renkler üzerinden görsel çalışmalar yaptığımız oluyor. Çocuklarımızın seviyesine göre eğitimler yapıyoruz. Onların Kur'an okumaları, aşkla göreve gelmemi sağlıyor. Çok güzel değişimler gördük. Ailelerine karşı tutumları, kurum içindeki davranışları gibi birçok alanda çok değiştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Hepsi bizim için çok kıymetli, aramızda çok güzel bağlar oluştu " diye konuştu.

"Babam için hatim okudum"

Ramazan Ayı'nda babası için hatim indirdiğini söyleyen Fatma Kisha (36), " Kur'an okuyunca içimde huzur oluyor. Babam vefat etti. Ramazanda onun için Kuran-ı Kerim okudum. Evde de annemle birlikte okuyorum. Her gün okuyup çalışıp geliyorum. Kuran-ı Kerim-i okumayı çok seviyorum. Hayalim herkese Kuran öğretmek. " şeklinde konuştu. Muhammet Haktan Özkılıç (26), Kuran-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın kendisi için vazgeçilmez bir güzellik olduğunu belirterek, "Bize emek veren bütün büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Engelliler, Erzurum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Fatma ve Muhammet'ten Kur'an-ı Kerim Aşkı - Son Dakika

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