Down Sendromlu Gençten Anlamlı Asker Uğurlaması

Çorum'un Bayat ilçesinde temsili askerlik yapacak down sendromlu Servet Yıldırım için askere uğurlama töreni düzenlendi.

Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen eğlence kapsamında Yıldırım'ın sırtına, üzerinde "O şimdi asker" yazılı Türk bayrağı bulunan tül asıldı.

Etkinliğe Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca katıldı.

Kaymakam Yüce, Yıldırım ve davetlilerle sohbet etti. Bir süre dans eden Yıldırım, etkinliğe katılanlar tarafından havaya atıldı.

Ardından asker kınası yakılan Yıldırım, davetlilerle halay çekti.

Anne Fatıma Yıldırım, down sendromlu oğlunun asker eğlencesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, Engelliler Haftası kapsamında yarın İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek temsili askerlik törenine katılacak.