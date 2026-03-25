Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü
25.03.2026 13:25
İstanbul'da down sendromlu bireyler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi, toplum desteği vurgulandı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kapalıçarşı'da, down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda görünürlüğünü artırmak, sosyal kabulü güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, down sendromlu bireyler ve öğretmenleri, Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Camisi girişinde bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yentür, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul'un tarihi mekanı olan Kapalıçarşı'da yürüyüş yapacaklarını söyledi.

Yentür, özel gereksinimli çocuklara, sosyalleşmeleri için toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini belirterek, bu nedenle eğitimi yalnızca okullar ve sınıflarla sınırlı tutmayarak toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Çocukların yarınlara daha umutlu ve güvenli şekilde hazırlanabilmesi, ailelerin geleceğe güvenle bakabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin desteğine ve farkındalığına ihtiyaç olduğunu dile getiren Yentür, "Çocuklarımızın eğitimden, okul hayatından sonra istihdamları, sosyal hayata intibakları önemli. Ailelerin en çok belki endişe ettikleri noktada devletimizin katkısı büyük ama biz istiyoruz ki hayatın bütün alanında bu çocuklarımız sevgiyle, ilgiyle beraber aynı zamanda bilinçli bir farkındalıkla beraber sosyal yaşamlarını daha iyi idame ettirsinler." ifadelerini kullandı.

Yentür, bu yürüyüşün tüm Türkiye'de yankı bulmasını istediklerini aktardı.

Daha sonra özel eğitim okullarında öğrenim gören down sendromlu öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecilerinin katılımıyla Kapalıçarşı'da Beyazıt çıkışına kadar yürüyüş yapıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Asım Kalkan'ın da katıldığı yürüyüşte "Birlikte Daha Güçlüyüz" yazılı pankart açıldı.

Mehter takımının eşliğinde esnafın alkışlarla destek verdiği yürüyüşte, down sendromlu bireyler esnafa kitap ayracı dağıttı.

Kaynak: AA

