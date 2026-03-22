Down Sendromu Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği

Samsun'da Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) bünyesindeki Dragon Boat Team sporcuları, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Takım sporcuları, antrenman sırasında renkli çorapları ellerine geçirerek kürek çekti.

Etkinlikte, down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olmaları ve fırsat verildiğinde hayatın her alanında yer alabilecekleri mesajı verildi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, yaptığı açıklamada, "Down sendromlu bireyler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara acıyarak yaklaşmak yerine, eşit bireyler olarak kabul etmeli ve hayatın her alanında daha görünür olmalarını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Subaşı, EKOBİD Dragon Boat Team olarak etkinlikte farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Renkli çoraplarla verdiğimiz mesaj çok net. Farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir. İnanıyoruz ki birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz." diye konuştu.

Derneğin, ilerleyen süreçte de sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.