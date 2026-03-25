Down Sendromu için Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
Down Sendromu için Farkındalık Yürüyüşü

Down Sendromu için Farkındalık Yürüyüşü
25.03.2026 12:50
İstanbul'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İSTANBUL'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kapalıçarşı'daki yürüyüşe katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Özel gereksinimli çocuklarımızın toplumsal yaşam içerisinde sosyalleşmesi için toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması lazım. O yüzden biz sadece bu eğitimi okullarımıza, sınıflarımıza değil, toplumun tüm katmanlarını, bütün kesimlerini de katarak çocuklarımızın, evlatlarımızın yarınlara daha umutlu, daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları ve ailelerin özellikle umut ve güvenle bakmaları için toplumun bütün kesimlerinin desteğine, farkındalığına ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda görünürlüğünün artırılması, sosyal kabulün güçlendirilmesi ve kapsayıcı bir farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş Kapalıçarşı'da yapıldı. Yürüyüşe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür öğrencilerle esnafı selamlayıp farkındalık ayraçları hediye etti. Mehter marşı çalan down sendromlu öğrenciler ise Kapalıçarşı esnafı tarafından coşkuyla karşılandı.

'DESTEĞE FARKINDALIĞA İHTİYACIMIZ VAR'

Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "21 Mart Down Sendromu Farklılık Farkındalık Günü. Bu vesileyle biz bunu sadece bir gün değil de hafta boyunca etkinliklere yaydık. Bugün de İstanbul'un tarihi bir mekanında, Kapalıçarşı'da beraberiz. Özel gereksinimli çocuklarımızın toplumsal yaşam içerisinde sosyalleşmesi için toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması lazım. O yüzden biz sadece bu eğitimi okullarımıza, sınıflarımıza değil, toplumun tüm katmanlarını, bütün kesimlerini de katarak çocuklarımızın, evlatlarımızın yarınlara daha umutlu, daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları ve ailelerin özellikle umut ve güvenle bakmaları için toplumun bütün kesimlerinin desteğine, farkındalığına ihtiyacımız var" dedi.

'TÜM TÜRKİYE'DE YANKI BULMASINI İSTİYORUZ'

Yentür, "Bugün burada mehter eşliğinde çocuklarımızla beraber yürüyeceğiz, bir farkındalık yürüyüşü yapacağız. Çocuklarımızın eğitimden, okul hayatından sonra istihdamları, sosyal hayata intibakları en önemli iş. Ailelerin en çok belki endişe ettikleri noktada devletimizin bu noktada katkısı büyük ama biz istiyoruz ki hayatın bütün alanında bu çocuklarımız sevgiyle beraber, ilgiyle beraber aynı zamanda bilinçli bir farkındalıkla beraber sosyal yaşamlarını daha iyi idame ettirsinler. O yüzden bugün dikkat çekmek adına Kapalıçarşı'da esnafımıza bir selam vereceğiz, onlarla beraber yürüyeceğiz ve bu yürüyüşün tüm Türkiye'de yankı bulmasını istiyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde çocuklarımızın daha güvenli, daha huzurlu, daha neşeli yarınları için hep birlikte yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Down Sendromu, İstanbul, 21 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromu için Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

