DP\'li Altıntaş, Beypazarı\'nın turizm, tarım ve tarih potansiyelini vurguladı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Altıntaş, ziyaretine DP Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak ile görüşerek başladı. İlçenin tarım ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi alan Altıntaş, ardından esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Milletvekili Altıntaş, daha sonra CHP'den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüren Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Altıntaş, Beypazarı'nın Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Turizm var, tarım var, tarih var. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe." dedi.