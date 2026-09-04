DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet\'in kuruluşunda kilometre taşı

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, "107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar. Sivas Kongresi, bu yönüyle yalnızca Milli Mücadele tarihimizin değil, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin de en önemli kilometre taşlarından biridir. Kongrede ortaya konulan iki irade, bugün de bizim için yol göstericidir. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz'. 'Manda ve himaye kabul olunamaz'. Bu sözler, 107 yıl önce söylenmiş ve tarihin bir sayfasında bırakılmış sözler değildir. Bunlar, istiklalimizin, egemenliğimizin ve devletimizin bağımsız karakterinin temel esaslarıdır. Bu esaslar bizler için büyük bir emanet, sahip çıkılacak yegane mirastır. Bizlere bu emaneti, bu esasları miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nde milletimizin istiklal ve hakimiyet iradesini temsil eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."