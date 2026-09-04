DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet'in kuruluşunda kilometre taşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet'in kuruluşunda kilometre taşı

DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet\'in kuruluşunda kilometre taşı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü için mesaj yayımladı. Uysal, Kongre'nin milli egemenlik anlayışının temelini attığını belirterek, Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle andı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, "107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta toplanan vatan evlatları, yalnızca işgal altındaki bir vatanın nasıl kurtarılacağını konuşmadılar. Aynı zamanda hakimiyetin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye veya herhangi bir güce değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet anlayışının temellerini attılar. Sivas Kongresi, bu yönüyle yalnızca Milli Mücadele tarihimizin değil, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin de en önemli kilometre taşlarından biridir. Kongrede ortaya konulan iki irade, bugün de bizim için yol göstericidir. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz'. 'Manda ve himaye kabul olunamaz'. Bu sözler, 107 yıl önce söylenmiş ve tarihin bir sayfasında bırakılmış sözler değildir. Bunlar, istiklalimizin, egemenliğimizin ve devletimizin bağımsız karakterinin temel esaslarıdır. Bu esaslar bizler için büyük bir emanet, sahip çıkılacak yegane mirastır. Bizlere bu emaneti, bu esasları miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nde milletimizin istiklal ve hakimiyet iradesini temsil eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet'in kuruluşunda kilometre taşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:48:38. #7.12#
SON DAKİKA: DP lideri Uysal, Sivas Kongresi Cumhuriyet'in kuruluşunda kilometre taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement