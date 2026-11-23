İnternette atılan adımların dijital iz bıraktığı, kişisel verilerin toplanmasının zorunlu kılındığı ve çevrim içi ortamlarda alışkanlıklarının adım adım takip edildiği ve mahremiyeti korumanın yorucu bir çaba haline geldiği dünyada kullanıcılar, okumadan kabul ettikleri gizlilik politikaları ve çerez metinleriyle mahremiyetlerini feda ediyor.

Alışveriş yapmak, video izlemek, araştırma yapmak gibi amaçlarla girdiğimiz internet sitelerinin, indirdiğimiz uygulamaların istediği izinler ve okumadan onaylanan uzun gizlilik politikaları, dijital çağda mahremiyetin ne derece korunabileceğine dair soruları akıllara getiriyor.

Verilerinin toplandığını bilen, bundan rahatsızlık duyan ancak her seferinde aynı kararlarla karşılaşmaktan yorulan kullanıcılar, zamanla sorgulamayı ve kontrol etmeye çalışmayı bırakıyor.

Bazı araştırmacıların "mahremiyet yorgunluğu", "gizlilikten bıkma" gibi terimlerle adlandırdığı bu durum, kişilerin dijital mahremiyetini koruma çabası karşısında yaşadığı bıkkınlık, çaresizlik ve kontrol kaybını ifade ediyor.

İngiltere'de mahremiyet konusunda araştırmalar yürüten Dr. Karen Renaud, insanların neden mahremiyetini önemsediği halde onu korumaktan vazgeçtiğine, dijital ortamlarda sunulan "kabul et" veya "reddet" seçeneklerinin ne kadar özgürlük sunduğuna ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Gizlilik politikaları ve çerezlere ilişkin metinlerin yol açtığı "teslimiyet" duygusu

Dr. Karen Renaud, mahremiyet yorgunluğu, gizlilikten bıkılması gibi terimlerin akademik alanda dönüşümlü kullanıldığını aktardı.

"Her seferinde 'Hayır. Çerezleri istemiyorum.' demek ya da tüm tercihlerinizi belirtmek enerjinizi alıyor." diye konuşan Renaud, çoğu insanın bu durumdan bıkabileceği görüşünü paylaştı.

"Bu küçük bir işkence gibi ve eninde sonunda yoruluyorsunuz. O zaman teslimiyet hissediyorsunuz ve insanlar 'Artık bunun bir anlamı yok, benim zamanımı alıyor. Verilerimi her türlü alıyorlar o yüzden artık (umursamayı) bırakacağım' diyor." ifadesini kullanan Renaud, mahremiyet yorgunluğu hissinin nasıl başlayabileceğini bu şekilde açıklıyor.

"Kuruluşlar ise pes etmemizden memnun çünkü daha çok veri elde edebiliyorlar"

Renaud, İngiltere'de farklı sektörlerden firmaların internet sitelerinde kabul etmeyi gerekli kıldığı gizlilik ve çerez politikalarını okumanın çok uzun sürdüğünü ve anlaşılmadığını vurguladı.

İnsanların her gün girdikleri sitelerde yarım saat boyunca bir metni okumaya vakti olmadığı için bunun gerçekçi bir talep olmadığını düşünen Renaud, "Böyle gizlilik politikasını oluşturarak insanların pes etmesini garantiliyorsunuz. Bu nedenle insanların umursamayı bırakması tamamen anlaşılabilir. Kuruluşlar ise pes etmemizden memnun çünkü daha çok veri elde edebiliyorlar." dedi.

"İnsanlar mahremiyeti nasıl talep edeceğini bilemiyor"

Renaud, bazı dillerde "mahremiyet" konseptinin olmadığını, yıllar önce insanların mahremiyet algısının şimdikinden farklı olduğunu, bunun yerine "gizlilik" kavramının öne çıktığını belirtti.

İnsanların "mahremiyet" sözcüğünü tam olarak kendi ifadeleriyle tanımlayamadığına ve genelde bunu "gizlilik" kavramıyla karıştırdığına dikkati çeken Renaud, "Eğer mahremiyetin benim için ne anlama geldiğini dile getiremiyorsam neden mahremiyeti anlamak, okumak için zaman harcayayım?" ifadesini kullanarak, bu hissin arkasında yatan düşünceleri açıkladı.

Renaud, kuruluşların feragat ettiğiniz verilerden ne kadar para kazanıldığını, ev adresleri ya da alışveriş tercihlerini öğrenebileceğini, bu bilgilerle kişiye özel pazarlama yapabileceğini ve başkası adına kredi alabileceğini vurguladı.

"Mahremiyet, insan haklarından biri"

Dr. Renaud, özellikle DNA testi yapan firmalar ve internet siteleri gibi platformların kendisini endişelendirdiğini çünkü DNA testi yaptıran kişilerin verilerinin kullanılmasına rıza göstermesinin, aynı soydan gelen diğer kişilerin verilerinin ve DNA bilgilerinin de açığa çıkmasına yol açabileceğini belirterek, bunun mahremiyet ihlali olduğunu değerlendirdi.

Renaud, "İnsanlar, haklarını dile getirmeyi bilmedikleri için mahremiyeti nasıl talep edeceklerini de bilemiyor. Mahremiyet, insan haklarından biri." dedi.

ABD'nin California eyaleti merkezli "23andMe" genetik araştırma şirketi, Aralık 2023'te yaklaşık 6,9 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin internet korsanları tarafından çalındığını açıklamıştı.

Gizlilik politikasını belirleyen kuruluşlarla kullanıcılar arasında "güç dengesizliği"

İnsanlara gizlilik politikaları ve çerezlerinin yanında "kabul et" ya da "reddet" seçeneklerini sunmak kimilerine göre gerçekçi bir seçim özgürlüğü sunmuyor.

Renaud, bu konuda insanların ne olduğunu bilmediği ya da anlayamadığı bir metinle rızalarını vermenin gerçekçi olmadığını, bazı kuruluşların bu metinleri yazmak için hukukçulara başvurduğunu vurgulayarak, "Kuruluşların bu durumda sizi yorduklarını, pes edip 'Evet.' diyeceğinizi bilerek, tüm gücü elinde tutarak metinleri uzattıkça uzatması güç dengesizliğini gösteriyor." diye konuştu.

Şirketlerin insanlar üzerinde bu şekilde güç sahibi olmasının bir sorun teşkil ettiği görüşünü paylaşan Renaud, "İnsanları boyun eğecek kadar yordular." diyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Mahremiyetin ihlali, insanlarda yas sürecine benzer hislere yol açabiliyor

Yapay zekanın kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital mahremiyet meselesi yalnızca gizlilik politikalarıyla ve çerezleri kabul etmekle sınırlı kalamıyor.

Renaud, bu konuda yapay zekanın iyi amaçla da kullanılabileceğini söyleyerek, "Sınırsız kaynağım olsaydı bir internet sitesinin gizlilik politikasını sizin için okuyarak açıklayan bir yapay zeka motoru oluştururdum." ifadesiyle bunu örneklendirdi.

Mahremiyet yorgunluğunun insanlarda yas tutma sürecine benzer duygular uyandırdığını anlatan Renaud, sosyal medyada mahremiyet ihlaliyle ilgili bir habere gelen yorumları okuduğunda buna şahit olduğundan söz etti.

Renaud, insanların durumu önce inkar ettiğini, daha sonra kızdıklarını, bu durumla baş etmek için tavsiyeler verdiklerini ve çözüm bulmaya çalıştıklarını, en sonunda da durumu kabullendiklerini anlatarak, "Mahremiyetin korunması her internet kullanıcısı için büyük bir mesele haline geldi. Bu sürdürülebilir bir durum değil." dedi.