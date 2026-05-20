Dr. Sachihiro Omura Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Sachihiro Omura Anıldı

Dr. Sachihiro Omura Anıldı
20.05.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaman Kalehöyük kazıları başkanı Dr. Omura, ölümünün 1. yılında anma programında yad edildi.

KIRŞEHİR'de Kaman Kalehöyük kazılarına uzun yıllar başkanlık yapan ve geçen yıl 76 yaşında hayatını kaybeden Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura, ölümünün 1'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Kaman Çağırkan Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, il protokolü, Dr. Omura'nın eşi Dr. Masako Omura ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Dr. Omura'nın hayatını Anadolu arkeolojisine adadığını belirterek, "Bugün, hayatını Anadolu arkeolojisi araştırmalarına adamış Dr. Omura Sachihiro'nun başarılarını anmak ve üstün hizmetlerini takdir etmek üzere burada, Kaman'da bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Bugünün, bu topraklara derinden kök salmış ve yerel halkla birlikte araştırma çalışmaları yapmış olan Dr. Omura'nın yapmak istediklerini bir kez daha paylaşacağımız ve aynı zamanda birlikte düşüneceğimiz bir gün olmasını umuyorum. Dr. Omura'nın akademik başarılarının merkezinde, Kaman-Kalehöyük'teki arkeolojik kazılar yer almaktadır" dedi.

VALİ DEMİRYÜREK: KIRŞEHİR'DE GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Dr. Omura'nın Kaman Kalehöyük'e yaptığı katkıların bilim dünyasında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Hayatını Anadolu'nun tarihine, kültürüne ve insanlık mirasına adayan Dr. Omura, Kaman Kalehöyük'te yürüttüğü çalışmalarla yalnızca bilim dünyasına değil, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine de çok kıymetli katkılar sundu. Uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Kaman Kalehöyük, bugün uluslararası ölçekte tanınan önemli bir bilim ve kültür merkezi haline geldi. Burada ortaya çıkarılan her eser, geçmişi anlamamıza katkı sunarken aynı zamanda kültürler arasında güçlü bir bağ kurulmasına da vesile oldu. Dr. Omura'nın Kırşehir'le kurduğu bağ, akademik çalışmaların çok ötesindeydi. Bu şehri, insanını ve Anadolu kültürünü içtenlikle benimsedi. Mütevazı kişiliği, çalışkanlığı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle hem bilim çevrelerinde hem de Kırşehir'de güzel hatıralar bıraktı. Bugün burada bulunan kıymetli eşi başta olmak üzere Japon dostlarımızın varlığı da bu güçlü dostluğun ve ortak hafızanın bir göstergesidir" diye konuştu.

MASAKO OMURA: GENÇLERİN BU MİRASI YAŞATMASINI İSTİYORUZ

Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Dr. Masako Omura ise eşinin yaşamını arkeolojiye ve Anadolu'ya adadığını belirterek, "Bir aile babası olarak nazik bir eş, son yıllarda ise şefkatli bir dede idi. Nihayetinde her şeyi arkeolojiye, Kaman'a ve Anadolu'ya bağlıydı. Şimdi vefatının ardından taziyelerinizi alırken Omura, Anadolu'daki emeğinin, bu topraklarda ne kadar derin kökler saldığını farkında olduğudur. Bundan sonra Türk ve Japon gençler buraya gelecek, gelecek nesil için çeşitli başarılar üretecekler. Bunun gerçekleşmesi için bizim yapmamız gereken işlerimiz var. Hepinizin bu insanları desteklemenizi rica ediyorum" dedi. Program kapsamında Dr. Sachihiro Omura'nın büstünün açılışı da yapıldı. Ayrıca Kalehöyük Sergi Salonu ile müze önündeki Kalehöyük Caddesi'ne, Dr. Sachihiro Omura'nın adı verildi ve açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Sachihiro Omura Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:27:47. #7.12#
SON DAKİKA: Dr. Sachihiro Omura Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.