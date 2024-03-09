Drakula'nın verdiği zarardan ötürü 4 bin hektardan fazla alanda fındık sökümü yapıldı
TRABZON - Halk arasında 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin Trabzon'un Maçka ilçesinde verdiği zararla ilgili şu ana kadar 4 bin hektardan fazla bir alanda söküm çalışması yapılırken fındık üreticisine 24 milyon TL ödeme yapıldığı kaydedildi.
Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılı Mayıs ayı sonlarından itibaren görülen ve fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğinin yayılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, "Belli bir sıcaklığı bulunca kendilerini dışarıya atacaklar yumurtalarını larvalarını bırakacaklar daha sonra hayatlarını devam ettirecekler. Fındığın şu anda çok çok belirgin üç tane zararlısı var. Turunçgil Uzun Antenli Böceği, fındığın dalını komple kurutuyor yok ediyor, Kahverengi Kokarca, Ricania simulans diye yalancı kelebek var ayrıca dal kıran. Biz bunlarla ilgili vakit geçirmeden baskın bir mücadele yapmamız gerekiyor. Bunu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok farklı noktalara geleceğimizi belirtmek isterim. Şu ana kadar verdiği zararla ilgili verim anlamında kesin bir şey söyleyemeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığınca Çağlayan Mahallesinde Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile yapmış olduğu söküm çalışmasında oradaki çiftçilerimize 24 milyon TL ödeme yapıldı, 4 bin hektardan fazla alan söküldü. Şu anda böyle bir çalışma sadece o bölgede yapıldı. Yayılmayı durdurmak için o bölgede durdurmaya çalıştılar. Önümüzdeki yıllarda ne kadar başarılı olunduğuna bakacağız" diye konuştu.
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