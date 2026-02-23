Drift Yapan S.Ç.'ye Cezası Kesildi

NEVŞEHİR'de drift attığı görüntüleri sanal medyada paylaşan S.Ç.'ye 46 bin 217 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç.'nin Sümer Mahallesi'nde bulunan yolda otomobiliyle drift attığı anları sanal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda araç sürücüsü S.Ç.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılırken, 'Drift yapmak' nedeniyle toplam 46 bin 217 TL trafik idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,