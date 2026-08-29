Drift yapan sürücülere 281 bin lira ceza
Sürmene'de drift yapan iki sürücüye toplam 281 bin lira para cezası kesildi.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde drift yapan 2 sürücüye 281 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki kavşakta çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye düşürerek drift yapan iki aracın tespit edildiği belirtildi.
Ekiplerce ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülere toplam 281 bin lira idari para cezası verildi ve araçları trafikten menedildi.
Kaynak: AA
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