Dron ile Kayıp Hayvanlar Bulundu

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçede besicilik yapan R.A., 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu, etrafta yaptığı tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamadığını ve çalınmış olabileceğinden şüphe ettiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Müracaat üzerine jandarma ekipleri kayıp hayvanları bulmak için harekete geçti. Kayıp hayvanlar yapılan dron destekli aramalar sonucunda yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi. R.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Erhan ZOBU/GÜLNAR, (Mersin),