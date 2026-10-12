Dron saldırısı sonrası Giresun\'a sürüklenen Fortis\'in ambarında duman çıktı

KARADENİZ açıklarında dron saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen 'Fortis' adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi, sürüklenip Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil Güvenlik tarafından Giresun Limanı açıklarına çekilen geminin duman tüten ambarına, ekipler müdahale etti.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton nohudu Mersin'e götürmek üzere yola çıkan Rus bayraklı 'Fortis' adlı kuru yük gemisi, Karadeniz açıklarında dron saldırısına uğradı. Hasar alan gemideki 10 mürettebat tahliye edildi. Karadeniz'de mürettebatsız şekilde kontrolsüz ilerleyen gemi, akıntının etkisiyle Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına kadar ulaştı.

Bölgedeki balıkçıların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, gemiyi Giresun Limanı açıklarına çekip demirledi. Demirleme işleminin ardından, geminin 3 bin 300 ton nohut bulunan ambar bölümünde, duman tespit edildi. Giresun Port Liman İşletmesi ekipleri, olası yangına karşı denizden soğutma çalışması yaptı. Geminin ambar kapaklarının açılması halinde yükün Giresun Limanı'na boşaltılacağı, kapakların açılamaması durumunda ise geminin yüküyle birlikte tersaneye çekileceği öğrenildi.