Dronlu Operasyon: 1 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyon kapsamında dronlu yapılan çalışmalarda, ilçede yaşayan 1 şüphelinin seracılık süsü verdiği alanda ektiği hint kenevirlerinin yeri tespit edildi.
Yapılan aramalarda, 20 kök hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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