DSİ, Çakmak Barajı'nda 100 metrelik seddede iyileştirme çalışması yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSİ, Çakmak Barajı'nda 100 metrelik seddede iyileştirme çalışması yürütüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ, Çakmak Barajı\'nda 100 metrelik seddede iyileştirme çalışması yürütüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Çakmak Barajı Yaz Feyezan Seddesi'nin 100 metrelik kısmında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Amaç, seddenin mevcut durumunu iyileştirip yapısal dayanıklılığını artırarak baraj güvenliğini korumak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünce Çakmak Barajı Yaz Feyezan Seddesi'nde iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, barajdaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında seddenin 100 metrelik bölümünde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarla seddenin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve yapısal dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmaların, barajın güvenliğinin korunması ve su yapısının uzun ömürlü olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Çakmak Barajı'ndaki çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 13:51:51. #.0.2#
SON DAKİKA: DSİ, Çakmak Barajı'nda 100 metrelik seddede iyileştirme çalışması yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei