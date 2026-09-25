DSİ, Diyarbakır'da Kralkızı-Dicle P3'te yüzde 50'ye ulaştı, 239 bin 650 dekar sulanacak - Son Dakika
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DSİ, Diyarbakır'da Kralkızı-Dicle P3'te yüzde 50'ye ulaştı, 239 bin 650 dekar sulanacak

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DSİ, Diyarbakır\'da Kralkızı-Dicle P3\'te yüzde 50\'ye ulaştı, 239 bin 650 dekar sulanacak
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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır'daki Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 50'ye ulaştığını bildirdi. Proje tamamlanınca 239 bin 650 dekar alan sulanacak, yıllık 4 milyar lira katkı ve 22 bin kişiye ek istihdam hedefleniyor.

Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu temin etmek ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde gerçekleştirilen su yatırımları, bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı- Dicle P3 Pompaj Sulaması Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki tarım arazilerinin önemli bir bölümünün modern sulama imkanına kavuşacağını ifade eden Balta, "Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı ile kanaldan ayrılan sulama şebekelerinin tamamlanmasıyla toplam 239 bin 650 dekar tarım alanının sulamaya açılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması kapsamında iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapım çalışmaları projesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 50 seviyesine ulaştığını bildiren Balta, çalışmaların tamamlanmasıyla tarımsal üretimde verim ve ürün çeşitliliğinin artırılması, sulama maliyetlerinin azaltılması ve bölge çiftçisinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedeflendiğini kaydetti.

Projenin yalnızca tarımsal üretime değil, bölge ekonomisine ve istihdama da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Balta, şunları aktardı:

"Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı ile kanaldan ayrılan sulama şebekelerinin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yıllık yaklaşık 4 milyar lira katkı sağlanması ve 22 bin kişiye ek istihdam oluşturulması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DSİ, Diyarbakır'da Kralkızı-Dicle P3'te yüzde 50'ye ulaştı, 239 bin 650 dekar sulanacak - Son Dakika
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