DSÖ'den Orta Doğu'daki Sağlık Riskleri Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından Orta Doğu'da birçok ülkeye yayılan, enerji santralleri veya sanayi bölgelerine yapılan son saldırıların neden olduğu ciddi sağlık risklerine karşı uyarıda bulundu.

DSÖ, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Orta Doğu ve ötesindeki çatışmaların birçok ülkede tehlikeli duruma neden olduğu belirtilen paylaşımda, bu durumun farklı şekilde sağlığı riske attığı vurgulandı.

Paylaşımda, "Kimyasalların kullanıldığı veya depolandığı enerji santrallerine ve sanayi bölgelerine yapılan son saldırılar, kimyasal bir olayın etkilerinden bazılarını zaten gösterdi." ifadesini kullandı.

Saldırıların cilt, göz ve solunum yolu tahrişi, baş ağrısı ve baş dönmesinin yanı sıra kusma, zihinsel sağlık stresi ve ciddi vakalarda solunum yetmezliği, nöbetler, koma ile ölümlere neden olduğu aktarılan paylaşımda, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin özellikle risk altında olduğuna dikkati çekildi.

Paylaşımda, "DSÖ, ülkelerin kimyasal, biyolojik, nükleer veya radyolojik olaylarla ilgili durumlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte çalışıyor. Bu, sağlık çalışanlarının ne yapacaklarını bilmelerini ve kendilerinin de korunmasını sağlamayı içeriyor." denildi.