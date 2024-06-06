DSÖ: Gazze'de 101 Sağlık Tesisi 464 Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'de 101 Sağlık Tesisi 464 Saldırıya Uğradı

DSÖ: Gazze\'de 101 Sağlık Tesisi 464 Saldırıya Uğradı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 101 sağlık tesisine yönelik 464 saldırıyı belgelediğini duyurdu. Saldırılarda 727 kişi öldü, 933 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi. İsrail'in saldırıları sonucunda 36 bin 586 Filistinli öldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

06.06.2024 15:45
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 101 sağlık tesisine yönelik 464 saldırıyı belgelediğini duyurdu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ofisinin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı işgalden bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Gazze'deki 101 sağlık tesisini hedef alan 464 saldırıda 727 kişinin öldüğü, 933 kişinin yaralandığı; 113 ambulansın zarar gördüğü kaydedildi.

Söz konusu saldırıların yüzde 37'sinin Gazze kentindeki, yüzde 23'ünün Gazze'nin kuzeyindeki, yüzde 28'inin ise Han Yunus kentindeki sağlık tesislerini hedef aldığı açıklandı.

Gazze'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması talep edildi.

Açıklamada, "Sağlık hizmetleri hedef değildir." denildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'de 101 Sağlık Tesisi 464 Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSÖ: Gazze'de 101 Sağlık Tesisi 464 Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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