BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, Gazze'de giderek derinleşen su ve sanitasyon krizi nedeniyle menenjit vakalarında artış yaşandığını, Batı Şeria'da ise yerinden edilmelerin devam ettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salı günü yaptığı açıklamaya göre bölgede 533'ten fazla menenjit vakası bildirilirken, 4 kişi menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. Menenjit vakalarında ekim ayının ortası ve sonlarında hızla artış yaşanıyor. Hastalık çoğunlukla bir yaşından küçük çocukları etkiliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, 2026 yılı başından bu yana menenjitle bağlantılı toplam 15 ölüm bildirdi. Vakalardaki artışın, çok sayıda kişinin bir arada yaşaması, su ve kanalizasyon şebekelerinin hasarlı olması, içme suyunun kirlenmiş olma ihtimali ve hijyen koşullarının kötü olması gibi kötüleşen yaşam ve çevre koşullarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Laboratuvar kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı viral ve bakteriyel menenjitin birbirinden ayırt edilmesinin zorlaştırdığına dikkat çeken DSÖ, bu nedenle hastalığa yönelik hedefli müdahale çalışmalarının geciktiğini vurguladı.

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrailli yetkililerin pazar günü Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki Tubas vilayetinde Filistinlilere ait Hirbet Samra yerleşiminde ayakta kalan 44 yapının tamamını yıktığını açıkladı. Yıkımlar nedeniyle bölgedeki son iki hanede yaşayan 7'si çocuk 19 kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

OCHA, İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri ve yıkımların yol açtığı yerinden edilme dalgalarının ardından yerleşimde artık kimsenin kalmadığını belirtti.