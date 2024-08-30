DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de çocukların sağlığını korumak için ateşkes gerekiyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de çocukların sağlığını korumak için ateşkes gerekiyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların sağlığını korumak için ateşkes çağrısında bulundu. Ghebreyesus ayrıca Afrika'da M çiçeği salgınına ilişkin bilgiler verdi ve aşıların hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Sudan'daki iç savaşın da sağlık sistemini zorladığını belirten Ghebreyesus, hastanelerin kapandığını ve salgınların arttığını ifade etti.

30.08.2024 18:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Gazze'de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir." dedi.

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında Afrika'daki M çiçeği salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "Bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 18 binden fazla M çiçeği virüsü vakası bildirildi ve bununla bağlantılı 629 kişi öldü. Virüsün yeni türü olan Klad 1 ile ilgili bildirilen vaka sayısı birkaç haftadır hızla artıyor. Neyse ki son haftalarda nispeten az sayıda can kaybı bildirildi." diye konuştu.

Ghebreyesus, Burundi'de 258, Ruanda'da 4, Uganda'da 4, Kenya'da 2, İsveç ile Tayland'da ise 1'er M çiçeği vakası görüldüğünü ifade etti.

DSÖ'nün M çiçeği aşılarına erişim ve bunların teslimatını hızlandırmak için çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, aşıların güvenli ve etkili olmasına önem verdiklerini söyledi.

Ghebreyesus, 1 Eylül'de DSÖ ve ortaklarının Gazze'de 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa ulaşmak için çocuk felci aşılama kampanyası başlatacağını dile getirerek, "Kampanya 4 hafta arayla 2 turda verilen 2 doz aşıyı içerecek. Gazze'ye 1,2 milyondan fazla doz çocuk felci aşısı ulaştırıldı ve yakında 400 bin doz daha ulaştırılacak." dedi.

Gazze'deki mevcut salgını durdurmak ve çocuk felci hastalığının diğer ülkelere de yayılmasını önlemek için kampanyanın her turunda en az yüzde 90 aşılama oranına ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ghebreyesus, aşılama ve toplulukları kampanya hakkında bilgilendirmek için 2 bin 180'den fazla sağlık çalışanı ve yardım görevlisini eğittiklerini anlattı.

Ghebreyesus, Filistin Sağlık Bakanlığı, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ve diğer kuruluşlara bu kampanyadaki ortaklıkları için teşekkür etti.

Tarafların, aşılamanın olacağı bölgelerde çatışmalara "insani ara vereceğini" taahhüt etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ghebreyesus, "Gazze'de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir." ifadesini kullandı.

Sudan'da görülen hastalıklar sağlık sistemini zorluyor

Sudan'daki iç savaşa da değinen Ghebreyesus, savaşın 500 gündür devam ettiği ülkede hastanelerin kapandığını ve hayat kurtarıcı malzemelerin tükendiğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sudan'da kolera, dang humması, sıtma ve kızamık salgınları ölümlere neden oluyor ve sağlık sistemine daha fazla baskı yapıyor. Özellikle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevresindeki bölgelerdeki durumdan endişe duyuyoruz." dedi.

Zamzam Kampı'nda kıtlık yaşandığının bildirildiğini de söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün, çatışmanın başlamasının ardından sağlık hizmetlerine yönelik 100'den fazla saldırıyı doğruladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de çocukların sağlığını korumak için ateşkes gerekiyor - Son Dakika

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