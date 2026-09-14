DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan BRICS liderlerine sağlık için 4 çağrı - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan BRICS liderlerine sağlık için 4 çağrı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik başlıklı 4 temasının sağlıkla ilgili olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BRICS Liderler Zirvesi'ndeki dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik başlıklı 4 temanın sağlıkla ilgili olduğunu, sağlık alanında kaydedilecek ilerlemenin bu temaların her birini ileriye taşıyabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

BRICS Liderler Zirvesi'nin 4 temasının doğrudan sağlıkla ilgili olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunlar arasında dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Sağlık alanında kaydedilecek ilerlemenin, bu temaların her birini ileriye taşıyabileceğine işaret eden Ghebreyesus, BRICS liderlerine şu çağrıları yaptı:

"Bir sonraki (sağlık) acil durum ortaya çıkmadan önce dayanıklılığı inşa edin. İnovasyonu, piyasaların göz ardı ettiği sorunlara ve bölgelere yönlendirin. İşbirliğine sınırlar ve sektörler genelinde işlerlik kazandırın. İnşa ettiklerinizi siyasi kararlılık, uygulama ve hesap verebilirlik yoluyla sürdürülebilir kılın."

BRICS nedir?

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Hindistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan BRICS liderlerine sağlık için 4 çağrı - Son Dakika

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