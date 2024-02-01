DSÖ Genel Direktörü: UNRWA\'ya sağlanan fonların kesilmesi Gazze için felaket boyutunda sonuçlar doğurur

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CENEVRE, 1 Şubat (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan fonların kesilmesinin, savaşın harap ettiği Gazze'deki insanlar için "felaket boyutunda sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Başka hiçbir kuruluş Gazze'deki 2,2 milyon insanın acilen ihtiyaç duyduğu ölçek ve büyüklükteki yardımı sağlama kapasitesine sahip değil" dedi.

Yetkili, "Bazı ülkelerin bu krizde en büyük insani yardım tedarikçisi olan UNRWA'ya sağladıkları fonları durdurma kararı alması, Gazze halkı için feci sonuçlar doğurur" diye konuştu.

Gazze'deki duruma değinen yetkili, DSÖ'nün bölgedeki sağlık sistemlerini ve çalışanlarını destekleme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, şiddetli çatışmalar nedeniyle 100.000'den fazla insanın sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlandığını belirtti.

BM'ye göre Gazze'deki hastanelerin çoğu ağır bombardıman, yakıt ve malzeme sıkıntısı nedeniyle halihazırda faaliyetlerini durdurdu. Gazze'nin iç kesimindeki Nasır Hastanesi ise sadece asgari düzeyde hizmet verebiliyor.

Devam eden çatışmalar ve kısıtlı insani yardım erişimi nedeniyle bölgede kıtlık riski artıyor. DSÖ; acil yardım, insani yardıma güvenli erişim, rehinelerin serbest bırakılması, sağlık tesislerinin korunması ve ateşkes sağlanması ihtiyacını vurgulayarak fon kesintilerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.