DSÖ: Haiti'de güvenlik durumu kötüye gidiyor, yardıma ihtiyaç var - Son Dakika
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DSÖ: Haiti'de güvenlik durumu kötüye gidiyor, yardıma ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arası çatışmaların devam ettiğini ve güvenlik durumunun kötüleştiğini bildirdi. Ghebreyesus, havalimanının kapalı olması ve çetelerin kontrolündeki limana erişimin zorluğu nedeniyle temel ürünlerin ithalatının imkansız hale geldiğini belirtti. Haiti'de yaklaşık 1,4 milyon kişinin acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ülkenin ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu ifade etti.

21.03.2024 19:19
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de güvenlik durumunun kötüye gitmeye devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, Haiti'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başkent Port-au-Prince'teki güvenlik durumu kötüye gitmeye devam ediyor." diyen Ghebreyesus, havalimanının kapalı olması nedeniyle ilaçlar dahil temel ürünlerin ithalatının imkansız hale geldiğini söyledi.

Port-au-Prince'in ana limanının faaliyette olduğunu ancak çevresi çetelerce kontrol edildiğinden limana erişimin zorluğundan bahseden Ghebreyesus, "Port-au-Prince'teki sağlık tesislerinin yarısından azı normal kapasitede çalışıyor." dedi.

Ghebreyesus, Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, Haiti'de yaklaşık 1,4 milyon kişinin acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu ve hayatta kalabilmek için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Haiti'de güvenlik durumu kötüye gidiyor, yardıma ihtiyaç var - Son Dakika

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