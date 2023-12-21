DSÖ, ikinci sıtma aşısının ön yeterlilik sürecini geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ikinci bir sıtma aşısının ön yeterlilik sürecinden geçtiğini açıkladı.
DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre, "R21/Matrix-M" adlı sıtma aşı örgütün ön yeterlilik sürecini geçti.
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen R21 aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretiliyor.
İkinci sıtma aşısının onaylanmasının ardından, Afrika ülkelerinden yapılan aşı taleplerinin karşılanmasının kolaylaşacağı tahmin ediliyor.
DSÖ yetkilisi Dr. Rogerio Gaspar, R21 aşısının küresel bağışıklık güçlendirme programlarında kullanılmaya uygun olduğunu belirtti.
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