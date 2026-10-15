DSÖ raporuna göre Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana 1282 kişi öldü, 5891 kişi yaralandı - Son Dakika
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DSÖ raporuna göre Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana 1282 kişi öldü, 5891 kişi yaralandı

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DSÖ'nün Yemen raporuna göre, 6 Ağustos'tan bu yana süren çatışmalarda 1282 kişi hayatını kaybetti, 5891 kişi yaralandı. 3-11 Ekim arasında 323 ölüm ve 1684 yaralanma kaydedilirken, Lahic 110 can kaybıyla en çok ölümün yaşandığı kent oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda 1282 kişinin hayatını kaybettiğini, 5891 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSÖ, Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların tırmanmasına ilişkin rapor yayınladı.

Rapora göre, şiddetli çatışmalar neticesinde sadece 3 ila 11 Ekim tarihleri arasında 323 kişi hayatını kaybederken, 1684 kişi yaralandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 6 Ağustos'tan bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 1282'ye yükselirken 5891 kişi ise yaralandı.

Rapora göre, 110 can kaybı ve 443 yaralanma vakası ile Lahic en fazla can kaybının yaşandığı kent oldu.

Şiddetli çatışma ve kuşatmalara tanık olan diğer bir şehir olan Taiz'de ise 52 kişi hayatını kaybetti, 465 kişi ise yaralandı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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