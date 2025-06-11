DSÖ Türkiye'ye Suriye Desteği İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
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DSÖ Türkiye'ye Suriye Desteği İçin Teşekkür Etti

11.06.2025 11:21
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DSÖ Doğu Akdeniz Direktörü, Türkiye'nin Suriye'ye sağladığı sağlık desteği için teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Suriye'ye sağlık alanındaki desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Balkhy, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından sağlık alanında yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Musab Nezzal el-Ali??????? ile görüştüklerini aktaran Balkhy, bu görüşmelerin Suriye'nin sağlık ekosistemini yeniden kurmak için ihtiyaç duyulan destekle ilgili olduğunu belirtti.

Balkhy, "Suriye'de sağlık bakım sisteminin yeniden düzenlenmesi ve çalışır hale getirilmesi konusunda acil bir ihtiyaç var. Böylece başkent Şam, diğer büyük şehirler ve kırsal alanlardaki hastalara, yeterli ve hızlı bakım sağlanabilir." dedi.

Suriye'de iyimser bir hava ve umudun olduğunu kaydeden Balkhy, durumun bu şekilde devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Balkhy, "Yaptırımların kaldırılmasıyla, Suriye halkını desteklemeye istekli DSÖ üyesi ülkeler için büyük fırsatlar var. Bunu yapmak için en iyi zaman bu. Onlara, acil finansal ihtiyaçları, mevcut sağlık sistemleri, tıp eğitimi müfredatları ve sağlık altyapısının yenilenmesi ihtiyaçları konusunda destek sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni yönetimin vizyonunu anlamak, onlarla ve diğer kurumlarla uyum sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Balkhy, DSÖ ekiplerinin, Suriye'den hiç ayrılmadığı için ihtiyaçların ne olduğunu bildiğini ve desteğe devam edeceğini anlattı.

"Türkiye'ye teşekkür ederiz"

DSÖ'nün, Suriye'yi sağlık alanında güçlendirme konusunda son derece istekli olan diğer Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla çalıştığını belirten Balkhy, "(BM kuruluşları) Suriye halkının tamamına hizmet etmek için ilerlemeye çok istekliler ve biz de onların yanında olacağız." diye konuştu.

Balkhy, Türkiye'nin bu süreçteki rolünden övgüyle bahsederek şunları kaydetti:

"Suriye'ye sağladıkları destek için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Ülkeler arasındaki bu dayanışma ve işbirliği olmadan bölgemizdeki halkımızın refahını yükseltemeyeceğiz. Bu yüzden Türkiye'ye teşekkür ederiz. Suriye halkını hak ettikleri refah ve sağlığa kavuşturacak projelerde Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Türkiye'ye Suriye Desteği İçin Teşekkür Etti - Son Dakika

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