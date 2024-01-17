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DSÖ, yapay zeka uygulamalarının sağlık alanında dikkatli kullanılmasını çağırıyor - Son Dakika
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DSÖ, yapay zeka uygulamalarının sağlık alanında dikkatli kullanılmasını çağırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yapay zekanın hastalık teşhisi gibi sağlık alanında kullanımının arttığına dikkat çekilen açıklamada, Büyük Dil Modelleri (LLM) olarak bilinen ChatGPT ve Google Bard gibi uygulamaların hastalığın teşhisine yardımcı olabileceği ancak beraberinde riskler taşıdığı vurgulandı. DSÖ, test edilmemiş sistemlerin hızla benimsenmesinin hatalara ve hastalara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, yapay zekanın beslenmesi için kullanılan verilerin yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceği ve LLM'in dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

DSÖ, yapay zeka uygulamalarının sağlık alanında dikkatli kullanılmasını çağırıyor
17.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yapay zekanın, hastalığın teşhisi gibi sağlık alanında kullanımının yaygınlaştığına işaret edildi.

Açıklamada, ChatGPT, Google Bard gibi Büyük Dil Modellerinin (LLM) yetersiz şartlara sahip ortamlarda hastalığın teşhisine yardımcı olmasının yanı sıra beraberinde riskler de barındırdığı için kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

DSÖ'nün, sağlık çalışmalarına katkı sağlaması için LLM kullanılması konusunda "hevesli" olduğu vurgulanan açıklamada, ancak test edilmemiş sistemlerin hızla benimsenmesinin hataya yol açabileceği ve hastalara zarar verebileceği kaydedildi.

Açıklamada, LLM'in tutarlı şekilde uygulanmadığına dair endişelerin bulunduğu ve bu uygulamanın yapay zekaya olan güveni de aşındırabileceği aktarıldı.

Söz konusu teknolojilerin güvenli, etkili ve etik yollarla kullanılması için titizlik gerektiğine işaret edilen açıklamada, yapay zekanın beslenmesi için kullanılan verilerin yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, LLM'nin, halk için güvenilir sağlık bilgilerinden ayırt edilmesi zor olan metin, ses veya video içeriği şeklinde oldukça ikna edici dezenformasyon üretmek ve yaymak için kötüye kullanılabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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