DSP'den 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:57
Önder Aksakal, 23 Nisan'ı kutlayarak demokrasi ve çocuklara olan inancını vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, demokrasiye, bağımsızlığa ve milli birlik ruhuna her zamankinden daha güçlü şekilde sahip çıkma kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Çocukların daha adil, özgür ve aydınlık bir dünyada büyümeleri için sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Millet egemenliğinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ederken, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle şekillenen ve çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle çocuklarımızın umut dolu yarınlarına olan inancımızı bir kez daha tazeliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

