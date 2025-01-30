DTİK Temsilcisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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DTİK Temsilcisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DTİK Temsilcisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Atilla Aydoğmuş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları oyladı.

30.01.2025 17:48
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydoğmuş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı karesinden yana kullanan Aydoğmuş, fotoğraf hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada hiçbir zulmün karşılıksız kalmayacağı gibi melek çocukların gözyaşını akıtanların bundan beterleri ile karşılaşacakları günler yakındır. Hiçbir şey, bir çocuğun, ananın ve insanlığın yaşama hakkından daha değerli değildir."

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını oylayan Aydoğmuş, "Halka rağmen yola halksız çıkanların sonu her zaman hüsran olmuştur." yorumunda bulundu.

Aydoğmuş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: AA

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