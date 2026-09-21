Dubai'de 10 günlük yas ilan edildi, Ahmed bin Raşid Al Mektum 76 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Dubai'de 10 günlük yas ilan edildi, Ahmed bin Raşid Al Mektum 76 yaşında vefat etti

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BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum'un kardeşi Ahmed bin Raşid Al Mektum 76 yaşında vefat etti. Dubai'de 10 günlük yas ilan edilirken bayrakların yarıya indirileceği, Emir Muhammed'in kardeşi için taziye mesajı yayımladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum'un kardeşi Ahmed bin Raşid Al Mektum 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinin açıklamasına göre, Emirlik Divanı, Ahmed bin Raşid Al Mektum'un bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Söz konusu vefat dolayısıyla Dubai'de 10 günlük yas ilan edildiği ve bu süre boyunca bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.

Muhammed bin Raşid Al Mektum da kardeşi için yayımladığı taziye mesajında, "Allah rahmet eylesin kardeşim. Yüce ve kerem sahibi Rabbinin huzuruna vardın. Gözlerimizden uzaklaştın ancak dualarımızdan ve kalplerimizden uzaklaşmayacaksın Ahmed." ifadelerini kullandı.

Dubai'nin Bur Dubai bölgesinde 1950'de dünyaya gelen Ahmed bin Raşid Al Mektum, eski emir Raşid bin Said Al Mektum'un dördüncü ve en küçük oğluydu.

İngiltere'deki Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'tan mezun olan Ahmed bin Raşid Al Mektum, Dubai Merkez Bölgesi Askeri Komutanlığında görev yaptı ve daha sonra bu birimin komutanlığını üstlendi.

Ahmed bin Raşid Al Mektum, güvenlik, ekonomi ve spor alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. Dubai Polis ve Kamu Güvenliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Al Mektum, A.R.M. Holding'in ve Al Wasl Spor Kulübünün başkanlığını yaptı.

Kaynak: AA
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