Dubai'de Hava Savunma Kazası

Dubai hükümeti, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü belirtti.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiğini ifade etti.

Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğü belirtilen açıklamada, olayın "basit bir kaza" olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'de bir binadan duman yükseldiği görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri, son günlerde ülkesinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını belirterek, bu saldırıları kınamış ve yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.