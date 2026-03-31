Dubai'de Hava Savunma Olayı: 4 Yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının El-Bedi bölgesinde terk edilmiş bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve evin yakınlarında bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
