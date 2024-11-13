Dubai'de İlk Uçan Taksi Vertiportu İnşaat Başlıyor

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DUBAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Dubai, emirlikteki ilk uçan taksi vertiportunun (dikey iniş-kalkış yapan araçlara yönelik havaalanı) inşasına başlandığını duyurdu.

Dubai hükümetinin salı günü yaptığı açıklamaya göre vertiport Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında inşa edilecek.

2026'ya kadar tamamlanması planlanan limanda otonom uçuşlu taksi hizmeti veren sürücüsüz araçlarla kentin bazı popüler bölgelerine hızlı ve sürdürülebilir ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 3.100 metrekarelik bir alana kurulacak DXB Vertiport adlı tesiste yılda 42.000 iniş gerçekleştirilerek 170.000 yolcuya hizmet verileceğini söyledi.

Şeyh Hamdan, projenin Dubai'nin ulaşımda inovasyon, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularındaki kararlılığını yansıttığını ve emirliği küresel mobilitede öncü bir konuma taşıdığını vurguladı.