Dubai'de Patlamalar: İran Misillemesi Sonrası

28.02.2026 19:04
BAE'de İran'a ait saldırılara karşı savunma önlemleri alındı, can kaybı yok. Patlamalar ve yangınlar yaşandı.

ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi.

AA'ya konuşan bir görgü tanığı, Dubai'de çok sayıda büyük patlama yaşandığını söyledi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai'de patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde füze saldırısının ardından yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

BAE makamlarından henüz patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanlığı: Can kaybı yok

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait yeni bir füze ve insansız hava aracı (İHA) dalgasını başarıyla engellediği kaydedildi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri etkisiz hale getirdiği ve ciddi maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Bakanlık, hava savunma sistemlerince engellenen bazı parçaların Abu Dabi ve Dubai kentlerinin farklı bölgelerine düştüğünü, söz konusu noktalarda yaralanma olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

