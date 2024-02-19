Dubai Uluslararası Havalimanı 2023'te 86,99 milyon yolcu ağırladı - Son Dakika
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Dubai Uluslararası Havalimanı 2023'te 86,99 milyon yolcu ağırladı

Dubai Uluslararası Havalimanı 2023\'te 86,99 milyon yolcu ağırladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı, 2023 yılında 86,99 milyon yolcu ağırladı. Havalimanı, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da kaydedilen 86,4 milyon yolcu sayısını aşarak, tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Yılın ikinci yarısında 45,4 milyon yolcu kaydedilen havalimanında, bu yıl 88,8 milyon yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor.

19.02.2024 15:03
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı, 2023 yılında 86, 99 milyon yolcu ağırladı.

Dubai Uluslararası Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı yolcu sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2023'te yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 31,7 artarak, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da kaydedilen 86, 4 milyon yolcu sayısını aştığı belirtildi.

Havalimanının 2023 yılında toplam 86,99 milyon yolcu ağırladığı ifade edilen açıklamada, bunun 45,4 milyonunun 2023'ün ikinci yarısında kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, havalimanının bu yıl 88,8 milyon yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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